Le spiagge italiane stanno scomparendo Il peso della crisi climatica sull’erosione dei lidi

Le spiagge italiane stanno scomparendo a causa dell’erosione accelerata da eventi meteorologici estremi. Piogge intense, trombe d’aria e mareggiate contribuiscono alla perdita di tratti di costa e alla riduzione delle aree balneabili. La crisi climatica ha un impatto diretto sui litorali, con fenomeni che si verificano con frequenza crescente. Le autorità monitorano la situazione, ma non sono ancora stati adottati interventi definitivi per contrastare l’erosione.

Roma, 28 luglio 2026 – Spiagge e coste italiane minacciate dalla crisi climatica. Piogge intense, trombe d'aria e mareggiate: gli eventi meteo estremi accelerano l’ erosione dei lidi. Negli ultimi 16 anni, quasi la metà delle località costiere sono state colpire da oltre un migliaio di perturbazioni talmente pesanti da causare diversi danni. Preoccupa anche l'intensificarsi di burrasche che negli ultimi cinque anni sono aumentate tantissimo: +550% di mareggiate, +80% le raffiche di vento improvvise. A dimostralo sono i dati dell’ultimo report di Legambiente “Spiagge”. Ecco la fotografia di un Italia che sta cambiando in modo inesorabile. Eventi meteo estremi nel 48% delle località di mare . 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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