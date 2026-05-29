Le farfalle stanno scomparendo | ecco cosa piantare per aiutarle

Da vanityfair.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le farfalle stanno scomparendo, e piantare erbe come rosmarino, timo, ortiche e trifoglio può offrire loro un rifugio. Queste piante attirano e sostengono insetti impollinatori come api e farfalle selvatiche. Inserirle in balconi o giardini è un modo semplice per creare ambienti favorevoli alla loro sopravvivenza. La scelta di queste specie può contribuire a contrastare il declino degli insetti impollinatori.

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«Tra gli insetti, le farfalle sono quelli più carismatici e raramente generano paura e disgusto. E l’Italia è il Paese che accoglie il maggior numero di specie in Europa, quasi 300, 35 circa delle quali volano anche in città». A raccontare è Simona Bonelli, docente di zoologia dell’Università di Torino, membro del board di Butterfly Conservation Europe e co-autrice della Lista Rossa, l’elenco delle specie a rischio che l’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (Iucn) diffonde, per questi lepidotteri. «Quello urbano non è il loro ambiente naturale, ma occorre trovare un sistema per renderlo permeabile. E allora occorre che chi gestisce le aree verdi, che siano parchi, aiuole, giardini o balconi e terrazzi, si attivi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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