Una bambina di 11 anni ha denunciato a Venezia l’impatto della crisi climatica sui bambini, evidenziando ondate di caldo estremo che compromettono la salute dei minori. Ha anche segnalato il rischio di perdita di risorse idriche e di tradizioni locali, che potrebbero scomparire definitivamente. La giovane attivista ha parlato davanti a una folla di cittadini, chiedendo azioni concrete per affrontare il problema. Nessuna misura è stata annunciata durante l’evento.

Come influiscono le ondate di caldo letali sulla vita dei minori?. Quali risorse idriche e tradizioni locali rischiano di scomparire definitivamente?. Perché i tempi della politica tradizionale non bastano a fermare la crisi?. Cosa sta succedendo concretamente alle foreste del Manipur a causa del clima?.? In Breve Eventi climatici estremi e imprevedibili colpiti la regione del Manipur.. Scomparsa foreste e riduzione risorse idriche danneggiano i lavoratori della terra.. Innalzamento livello del mare trasforma l'acqua in minaccia per Venezia.. Necessità di azioni immediate superando i tempi della politica tradizionale.. L’attivista Kangujam lancia l’allarme a Venezia: i bambini subiscono i danni del clima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Venezia: Kangujam denuncia il peso della crisi climatica sui bambini

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