Le salse fanno ingrassare? Questa è la verità che nessuno ti dice

Da dilei.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non tutte le salse sono IPERCALORICHE! Quante volte ti capita, nel periodo estivo, di condividere con amici e parenti serate a suon di barbecue? Che si tratti di grigliate di carne, bruschette o verdure, in estate non c’è cosa più comune per le cene in compagnia. E così, sotto l’ombrellone, si decide come spartire i compiti: chi farà la spesa della carne, chi si occuperà di portare il dolce, il gelato e del buon vino per far festa. E le salse? Dove le mettiamo? Maionese, ketchup, salsa barbecue, salsa allo yogurt, salsa Tahina e senape, con un buon hamburger o anche del pollo arrosto, sono proprio la ciliegina sulla torta. Proprio così: grazie anche a un solo cucchiaio, riescono ad aggiungere quel QUID in più a un semplice panino, a della carne al piatto, a delle insalatone e non solo nei momenti conviviali. 🔗 Leggi su Dilei.it

le salse fanno ingrassare questa 232 la verit224 che nessuno ti dice
© Dilei.it - Le salse fanno ingrassare? Questa è la verità che nessuno ti dice
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Se mangi patate ogni giorno per due settimane, questo è quello che potrebbe succedere.

Video Se mangi patate ogni giorno per due settimane, questo è quello che potrebbe succedere.

Notizie e thread social correlati

Quanto costa davvero la stiratura permanente e quanto dura: quello che nessuno ti dice prima di farlaIl prezzo di una stiratura permanente varia tra 150 e 300 euro, a seconda del salone e del trattamento scelto.

Leggi anche: Sean Penn: «Non ho partecipato alla cerimonia degli Oscar perché mi mette ansia. Le persone non dovrebbero mai fare selfie con nessuno, fanno male a chi li scatta e fanno male a tutti. Ti risucchiano l'anima»

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web