Non tutte le salse sono IPERCALORICHE! Quante volte ti capita, nel periodo estivo, di condividere con amici e parenti serate a suon di barbecue? Che si tratti di grigliate di carne, bruschette o verdure, in estate non c’è cosa più comune per le cene in compagnia. E così, sotto l’ombrellone, si decide come spartire i compiti: chi farà la spesa della carne, chi si occuperà di portare il dolce, il gelato e del buon vino per far festa. E le salse? Dove le mettiamo? Maionese, ketchup, salsa barbecue, salsa allo yogurt, salsa Tahina e senape, con un buon hamburger o anche del pollo arrosto, sono proprio la ciliegina sulla torta. Proprio così: grazie anche a un solo cucchiaio, riescono ad aggiungere quel QUID in più a un semplice panino, a della carne al piatto, a delle insalatone e non solo nei momenti conviviali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le salse fanno ingrassare? Questa è la verità che nessuno ti dice

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Se mangi patate ogni giorno per due settimane, questo è quello che potrebbe succedere.

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