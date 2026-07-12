Quanto costa davvero la stiratura permanente e quanto dura | quello che nessuno ti dice prima di farla

Da novella2000.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo di una stiratura permanente varia tra 150 e 300 euro, a seconda del salone e del trattamento scelto. La durata del risultato si aggira tra sei e dodici mesi, con possibilità di mantenimento attraverso ritocchi periodici. La procedura richiede alcune ore e comporta l’uso di prodotti chimici che alterano la struttura del capello. Dopo il trattamento, i capelli possono risultare più fragili e richiedono cure specifiche.

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Quanto costa davvero, quanto dura e cosa comporta nel tempo la stiratura permanente: gli aspetti da conoscere prima di farla. La stiratura permanente promette capelli lisci, disciplinati e senza crespo per mesi, ma dietro il risultato impeccabile si nascondono costi variabili, manutenzione costante e una durata che spesso non corrisponde alle aspettative. Prima di sceglierla, è importante capire quanto si spende davvero, quanto dura nel tempo e quali aspetti vengono raramente spiegati in salone. Quando si parla di stiratura permanente (spesso indicata anche come trattamenti liscianti a base di cheratina o tecniche chimiche), il primo aspetto che viene in mente è il prezzo iniziale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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