Sean Penn aveva già vinto due Oscar come miglior attore per Mystic River nel 2004 e Milk nel 2009, e non ha ritirato il premio al Dolby Theatre di Los Angeles. Pochi giorni dopo si era scoperto che si trovava in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelenskyy. E la scelta non è stata casuale. Dopo aver concordato con il team del film di non partecipare alla cerimonia, l’attore ha programmato appositamente il viaggio in Ucraina negli stessi giorni della diretta televisiva degli Oscar. «Provavo sollievo», ha raccontato. «Sapere che non avrei più dovuto fare quella cosa. Quest'anno sono andato ai Golden Globe, dove non ero mai stato prima, ed è lì che ho capito che non ce la facevo più». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sean Penn: «Non ho partecipato alla cerimonia degli Oscar perché mi mette ansia. Le persone non dovrebbero mai fare selfie con nessuno, fanno male a chi li scatta e fanno male a tutti. Ti risucchiano l'anima»

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Sean Penn perde cerimônia do Oscar e recebe estatueta simbólica na Ucrânia

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