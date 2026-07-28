Confcommercio propone di mantenere la zona pedonale a Senzuno, ma suggerisce miglioramenti per renderla più funzionale. La città, turistica per definizione, punta a preservare e valorizzare il commercio di vicinato, considerato essenziale per l’economia locale e lo sviluppo futuro. La proposta mira a bilanciare la tutela del patrimonio urbano con le esigenze di commercio e mobilità, senza specificare dettagli tecnici o interventi concreti.

Follonica è una città turistica nel suo insieme e come tale deve essere tutelata e valorizzata, avendo ben presente che il commercio di vicinato, inteso nella sua più ampia accezione, è un asset strategico e irrinunciabile per la sua tenuta economica e il suo sviluppo futuro. Sapendo che questa visione è condivisa anche dal sindaco Buoncristiani, abbiamo motivo di credere che il provvedimento sull’ Area pedonale in zona Senzuno sarà quanto prima migliorato proprio per dare alla città Follonica ulteriori possibilità di crescita. E’ quanto dicono Giulio Gennari e Gabriella Orlando, rispettivamente presidente e direttore di Confcommercio, intervenendo sulle crescenti polemiche per l’introduzione dell’Apu istituita a partire dallo scorso 15 giugno in via della Repubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le proposte di Confcommercio: "Senzuno, sì alla zona pedonale ma è possibile migliorarla ancora"

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