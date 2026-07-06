Il Milan ha già rinforzato l’attacco con un acquisto importante, ma potrebbe ancora agire nel mercato. La possibilità di portare un altro attaccante, come Vlahovic, rimane aperta, purché vengano rispettate determinate condizioni. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di eventuale operazione o sui requisiti richiesti. Al momento, non ci sono conferme ufficiali riguardo a trattative in corso o avanzate.

Il Milan ha già messo a segno il suo colpo da novanta in attacco in questo calciomercato estivo, ma le grandi manovre nel reparto offensivo potrebbero non essere finite qui. Dopo aver investito 74 milioni di euro più bonus per strappare Gonçalo Ramos al PSG, la dirigenza di Via Aldo Rossi sa perfettamente che lo scacchiere tattico del nuovo allenatore Rúben Amorim necessita di un secondo numero 9 di spessore. In queste ore di frenetiche trattative, una suggestione clamorosa comincia a farsi strada nell'ambiente rossonero: il Milan può tornare in corsa per Dušan Vlahovi?? Analizziamo la situazione nel dettaglio. Il valzer degli attaccanti e il nuovo modulo di Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Vlahovi? al Milan, operazione ancora possibile? Sì, ma a queste precise condizioni

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Vlahovic al Milan può funzionare… ma solo a UNA condizione

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Vlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagliLe trattative tra l’attaccante e la squadra sono ancora in corso e si concentrano su alcuni aspetti specifici del contratto.

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