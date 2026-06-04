Tra le tendenze capelli della stagione il Capri Bob si distingue come una delle proposte più desiderate Ma di che cosa si tratta?

Il Capri Bob è una delle tendenze capelli più richieste della stagione. Si tratta di un taglio che si ferma poco sopra le spalle, con linee dritte e uniforme. Questa acconciatura viene scelta da chi desidera un look pratico e versatile, facile da gestire quotidianamente. È stato mostrato in diverse passerelle e sui social network, diventando un punto di riferimento tra le mode del momento.

Tra le tendenze capelli della stagione, il Capri Bob si distingue come una delle proposte più desiderate. Ispirato all’atmosfera rilassata e raffinata delle estati mediterranee, questo caschetto interpreta un’idea di bellezza spontanea, lontana da styling rigidi e costruiti. La sua caratteristica principale è la naturalezza: lunghezza compresa tra il mento e le spalle, linee morbide, leggere scalature e punte alleggerite che donano movimento e leggerezza. L’effetto finale ricorda una chioma asciugata all’aria, leggermente spettinata dalla brezza marina, elegante ma mai eccessivamente studiata. Il Capri Bob valorizza diverse forme del viso grazie alla sua versatilità. 🔗 Leggi su Amica.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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