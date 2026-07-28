Le pochette più belle per portare in spiaggia tutto il necessario

Le pochette estive si fanno notare per compattezza, riconoscibilità e versatilità. Quest’anno, il necessario da spiaggia non si limita alla tradizionale beach bag, ma viene anche portato come accessorio da indossare al mare e nelle vicinanze. Questi modelli sono pensati per essere pratici e facilmente riconoscibili, adattandosi a diverse occasioni durante le giornate estive. La tendenza vede il necessario da spiaggia diventare un elemento di stile oltre che funzionale.

C ompatto, riconoscibile e sorprendentemente versatile. Il nécessaire quest’estate esce dalla valigia, ma non finisce solo nella beach bag: conquista anche il suo posto al sole, trasformandosi in una vera e propria pochette da indossare al mare e dintorni. Conchiglie mania, il trend dell’estate che conquista borse e gioielli X Leggi anche › Presa naturale. Le borse da portare per tutta l’estate hanno il manico in bambù Indispensabile direzione toilette, necessaria (è il caso di dirlo) per contenere chiavi e smartphone, portafoglio e crema solare, si trasforma in un’alleata di stile versatile anche sul far della sera, quando al lido scatta l’aperitivo, il telo mare non serve più e la classica borsa da spiaggia diventa troppo ingombrante. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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