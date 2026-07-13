Le infradito più belle dell’estate sono state presentate come calzature ideali non solo per la spiaggia, ma anche per altre occasioni casual. La selezione include modelli di tendenza, facili da abbinare e pratici da indossare. La scelta si concentra su materiali leggeri e design confortevoli, adatti a un uso quotidiano. I prodotti sono stati scelti da redazioni di moda, con possibilità di acquisto tramite link affiliati.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. In questo articolo Infradito uomo con Incrocio GG. €690.00, Gucci Ciabatta Marina. €29.99.00, Nike Sandali infradito con plantare sagomato. €49.9.00, Tommy Hilfiger Le infradito non sono più soltanto le scarpe da indossare prima di andare in spiaggia. Le passerelle delle ultime stagioni estive le hanno trasformate in un vero trend, sdoganandole ben oltre il classico look da vacanza. Da Milano a Parigi, infatti, le flip-flop tanto bistrattate sono diventate... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le infradito più belle dell'estate, da portare in spiaggia, certo, ma non solo

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