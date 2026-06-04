Incendio ad Agraria un anno dopo | Necessario portare avanti rapidamente recupero e riqualificazione

Un anno dopo l’incendio che ha colpito il polo di Agraria dell’università, si evidenzia la necessità di portare avanti rapidamente il recupero e la riqualificazione dell’edificio A2 e delle aree danneggiate. La comunità accademica sottolinea l’urgenza di interventi per ripristinare le strutture, coinvolgendo i dipartimenti Dafne, Dibaf e i laboratori del Deb. La ricostruzione resta prioritaria per consentire il ritorno alle attività di ricerca e didattica.

A un anno esatto dal drammatico incendio che il 4 giugno 2025 ha colpito il polo di Agraria dell'Università della Tuscia, devastando l'edificio A2 e toccando da vicino i dipartimenti Dafne, Dibaf e i laboratori del Deb, la comunità accademica traccia il bilancio di una complessa ma determinata. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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