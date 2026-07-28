Le orche iberiche continuano a colpire le barche in Spagna | una è affondata altre tre danneggiate

Una barca è affondata e altre tre sono state danneggiate a causa di incontri con le orche iberiche in Spagna. L’avvenimento si inserisce in un fenomeno che si ripete dal 2020 nelle acque della Penisola Iberica e dello stretto di Gibilterra. Gli esperti stanno ancora studiando le ragioni di questi episodi.

Una barca è affondata e altre tre sono state danneggiate dopo alcune interazioni con le orche iberiche in Spagna. Gli esperti cercano ancora di capire le cause del fenomeno che va ormai avanti dal 2020 tra le acque della Penisola Iberica e dello stretto di Gibilterra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

se l' ORCA ti attacca in mezzo al mare, tu che fai

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Spagna 3-0, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: È FINALE! Le azzurre dominano le iberiche e continuano a sognare l’oroL’Italia ha battuto la Spagna 3-0 nella semifinale degli Europei di volley femminile Under 22 2026.

LIVE Italia-Spagna 3-0, Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA: FINALE! Le azzurre dominano le iberiche e continuano la rincorsa verso l’oroLa partita tra Italia e Spagna si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore delle azzurre, che hanno dominato i set 25-15, 25-15 e 25-15.