LIVE Italia-Spagna 3-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | È FINALE! Le azzurre dominano le iberiche e continuano a sognare l’oro

Da oasport.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha battuto la Spagna 3-0 nella semifinale degli Europei di volley femminile Under 22 2026. La partita si è conclusa con le azzurre che hanno dominato, garantendosi un posto in finale. La sfida successiva sarà contro la vincente tra Paesi Bassi e Serbia. La diretta si è conclusa con questa vittoria italiana, che permette alle rappresentative di proseguire il percorso verso il titolo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.51 Per oggi è tutto amici di OA Sport, la Diretta Live testuale della semifinale dell’Europeo di volley femminile under 22 fra Italia e Spagna termina qui! Le azzurro si sono aggiudicate il match e affronteranno in finale la vincente fra Paesi Bassi e Serbia. L’atto conclusivo del torneo si disputerà domani alle 18.30. Grazie mille per averci seguito e buon proseguimento di pomeriggio sportivo a tutti! 13.49 Le migliori marcatrici per l’Italia sono state, con lo stesso numero di punti, Adigwe e Amoruso (16), seguite poi da Piomboni (11). Per le centrali Manfredini e Marchesini, rispettivamente 11 e sei punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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