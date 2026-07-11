LIVE Italia-Spagna 3-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | FINALE! Le azzurre dominano le iberiche e continuano la rincorsa verso l’oro

Notizia in breve

La partita tra Italia e Spagna si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore delle azzurre, che hanno dominato i set 25-15, 25-15 e 25-15. La conclusione è arrivata con un attacco parallelo da posto 4, mentre le iberiche hanno segnato un punto con una diagonale da posto 4. Le italiane si sono qualificate per la finale del torneo continentale under 22.