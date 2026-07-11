LIVE Italia-Spagna 3-0 Europei volley femminile U22 2026 in DIRETTA | FINALE! Le azzurre dominano le iberiche e continuano la rincorsa verso l’oro
La partita tra Italia e Spagna si è conclusa con un risultato di 3-0 a favore delle azzurre, che hanno dominato i set 25-15, 25-15 e 25-15. La conclusione è arrivata con un attacco parallelo da posto 4, mentre le iberiche hanno segnato un punto con una diagonale da posto 4. Le italiane si sono qualificate per la finale del torneo continentale under 22.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-15 E’ FINALEEEEE! Piomboni chiude con un bell’attacco in parallela da posto 4! Le azzurre si giocheranno l’oro continentale! 24-15 Brun Forcadell a segno con la diagonale da posto 4. 24-14 Adigwe cerca il pallonetto, ma il suo colpo è troppo corto e si infrange sulla rete. 24-13 ALTRO MURO! Ancora Marchesini con il block! Match point per le azzurre. 23-13 Lunghissimo il primo tempo di Akamere. Punto Italia. 22-13 Muro di Marchesini! Non passa l’opposta Ramos Mencia. 21-13 Che difese di Regoni! Il libero azzurro rialza palle che sembravano già quasi per terra. Al terzo tentativo d’attacco la Spagna spedisce larga la pipe. 🔗 Leggi su Oasport.it
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