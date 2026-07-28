Un uomo di 47 anni, originario di Genova, è morto dopo essere caduto dal monopattino nella notte tra venerdì e sabato a Lavagna. Dopo la caduta, è stato trasportato in ospedale e ha subito un breve ricovero prima di perdere la vita. La procura ha aperto un’indagine sulla strada dissestata, che potrebbe aver contribuito all’incidente.

Si chiamava Andrea Pallestrini, aveva 47 anni, ed era originario di Genova l’uomo morto dopo essere caduto con il suo monopattino nella notte tra venerdì e sabato. L’incidente è avvenuto in corso Buenos Aires, a Lavagna, intorno all’una di notte. Sul posto subito intervenuti i soccorsi con l’automedica e i militi della Croce Verde chiavarese. Hanno intubato il 47enne che però, dopo qualche giorno di ricovero al San Martino, non ce l’ha fatta. Pallestrini, residente a Bientina, in provincia di Pisa, dove lavorava per un’azienda di sistemi informatici, era a Lavagna per trascorrere qualche giorno di vacanza con la madre. Secondo i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica, l'uomo sarebbe caduto dopo aver perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lavagna, cade dal monopattino e muore all'ospedale dopo un breve ricovero, la procura indaga sulla strada dissestata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cade dal monopattino e si ferisce grave a Lavagna: muore 24 ore dopo in ospedale a GenovaUn uomo di 47 anni è caduto da un monopattino a Lavagna e ha riportato ferite gravi.

Muore in ospedale dopo il ricovero, le figlie denunciano, c’è l’inchiesta. La procura dispone l’autopsiaUn uomo è morto in ospedale dopo il ricovero, le sue figlie hanno presentato denuncia.

Temi più discussi: Cade dal monopattino, muore dopo 24 ore all’ospedale. La tragedia in centro a Lavagna; Cade dal monopattino e sbatte la testa: uomo gravissimo; Cade dal monopattino e si ferisce grave a Lavagna: muore 24 ore dopo in ospedale a Genova; Cade dal monopattino: muore 47enne.

Lavagna, quarantenne cade dal monopattino: morto all’ospedale San Martino dopo 24 ore di agonia x.com

Cade dal monopattino, muore dopo 24 ore all'ospedale. La tragedia in centro a LavagnaUn uomo di 47 anni, residente nel pisano, è morto nel pomeriggio di domenica nel reparto rianimazione dell'ospedale policlinico San Martino di Genova, dove era stato ricoverato nella notte tra venerdì ... primocanale.it

Cade dal monopattino e si ferisce grave a Lavagna: muore 24 ore dopo in ospedale a GenovaUn uomo di 47 anni è stato gravemente ferito dopo una rovinosa caduta dal monopattino a Lavagna, in provincia di Genova ... fanpage.it