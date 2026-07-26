Cade dal monopattino e si ferisce grave a Lavagna | muore 24 ore dopo in ospedale a Genova

Un uomo di 47 anni è caduto da un monopattino a Lavagna e ha riportato ferite gravi. È stato trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione. Dopo 24 ore, è deceduto.

Un uomo di 47 anni è stato gravemente ferito dopo una rovinosa caduta dal monopattino a Lavagna, in provincia di Genova. Purtroppo è morto 24 ore dopo nel reparto rianimazione dell'ospedale policlinico San Martino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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