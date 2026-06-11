Un uomo è morto in ospedale dopo il ricovero, le sue figlie hanno presentato denuncia. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. L’uomo era stato ammesso in condizioni di autonomia e, dopo alcuni giorni, è deceduto. La vicenda è ora al centro di un’indagine giudiziaria.

Firenze, 11 giugno 2026 – È entrato in ospedale sulle proprie gambe. E purtroppo non ne è più uscito. P.P., fiorentino di 71 anni, è deceduto nei giorni scorsi a Careggi per cause ancora da accertare: la procura di Firenze ha aperto un fascicolo d’inchiesta, al momento senza indagati, per il reato di responsabilità colposa per morte in ambito sanitario. L’uomo, secondo la querela depositata alla stazione dei carabinieri di Ricorboli dalle due figlie – assistite dall’avvocato Daniele Santucci –, si è recato lo scorso giovedì in ospedale per un ricovero programmato: era affetto da un tumore al fegato e avrebbe dovuto sottoporsi a un ciclo di chemioterapia. Durante le procedure di ospedalizzazione, ha cominciato a lamentare dei dolori nella zona rettale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Muore in ospedale dopo il ricovero, le figlie denunciano, c’è l’inchiesta. La procura dispone l’autopsia

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