Una figura nota nel mondo dell'informazione ha ottenuto visibilità grazie a un'intervista pubblicata online, evidenziando come i contenuti sui social media possano influenzare la percezione pubblica sulla geopolitica. La conversazione ha coinvolto anche un leader politico, portando l’attenzione sull’uso dei social come strumenti di comunicazione politica. La tendenza mostra come le interviste digitali possano avere un ruolo crescente nel dibattito internazionale, spesso sostituendo i canali tradizionali.

Per anni la politica estera è stata raccontata attraverso ambasciatori, ministri e conferenze stampa. Oggi, invece, può bastare l’intervista di un influencer. Laura Loomer vola a Kyiv, incontra Volodymyr Zelenskyy e gli chiede pubblicamente scusa per le sue precedenti posizioni favorevoli alla Russia, dichiarando il proprio sostegno all’Ucraina. Nel giro di poche ore il dibattito non riguarda più soltanto il contenuto dell’intervista, ma il significato politico di quella visita. È un cambio di linea dell’universo MAGA? Un messaggio indirizzato a Donald Trump? Oppure si tratta semplicemente della scelta personale di una blogger? Vale la pena chiederselo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Ukrainian Analyst EXPOSES Zelensky's Secret

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