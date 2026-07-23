L’ex sostenitrice di Donald Trump ha annunciato di aver cambiato opinione sulla Russia, dopo aver precedentemente espresso posizioni diverse. La sua presa di posizione si riferisce a dichiarazioni fatte in passato, ora ritenute errate. Non sono stati forniti dettagli sui nuovi punti di vista o sulle dichiarazioni specifiche che ha modificato. La sua evoluzione riguarda anche il suo rapporto con il politico statunitense, con cui si era schierata in passato.

Firenze, 23 luglio 2026 – L’ex trumpiana d’acciaio Laura Loomer ha cambiato idea. Non solo non è più trumpiana, e questo non da ora, ma pure sulla Russia si è accorta d’aver detto un sacco di fregnacce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Laura Loomer folgorata sulla via di Kyïv

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