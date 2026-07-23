Laura Loomer folgorata sulla via di Kyïv
L’ex sostenitrice di Donald Trump ha annunciato di aver cambiato opinione sulla Russia, dopo aver precedentemente espresso posizioni diverse. La sua presa di posizione si riferisce a dichiarazioni fatte in passato, ora ritenute errate. Non sono stati forniti dettagli sui nuovi punti di vista o sulle dichiarazioni specifiche che ha modificato. La sua evoluzione riguarda anche il suo rapporto con il politico statunitense, con cui si era schierata in passato.
Firenze, 23 luglio 2026 – L’ex trumpiana d’acciaio Laura Loomer ha cambiato idea. Non solo non è più trumpiana, e questo non da ora, ma pure sulla Russia si è accorta d’aver detto un sacco di fregnacce. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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