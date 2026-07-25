Nella residenza cerimoniale del presidente ucraino, si è svolta una riunione tra un influencer vicino all’ex presidente statunitense e funzionari ucraini. L’influencer, nota per aver sostenuto l’ex presidente degli Stati Uniti, ha incontrato rappresentanti del governo di Kiev. La visita ha portato a un cambiamento nel messaggio ufficiale della Casa Bianca riguardo alla situazione in Ucraina. La riunione ha avuto luogo nel Palazzo Mariyinsky, sede ufficiale del presidente ucraino.

Nel Palazzo Mariyinsky, residenza cerimoniale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è consumato un evento destinato a lasciare il segno nelle dinamiche della politica estera americana. Laura Loomer, influencer neocon e una delle voci più ascoltate da Donald Trump, ha incontrato Zelensky per un’intervista destinata al suo show su Rumble, Loomer Unleashed. Non sarebbe una notizia, se non fosse che fino a pochi giorni fa Loomer era una delle critiche più feroci dell’Ucraina e del suo presidente. Ma è importante soprattutto perché, come accennato poc’anzi, Loomer è ascoltatissima dal presidente Usa ed esercita un’influenza importante sul tycoon. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© It.insideover.com - Laura Loomer, così l’influencer di Trump ha ribaltato la linea della Casa Bianca su Kiev

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Julian EVISCERATES Loomer & Paid Shills

Notizie e thread social correlati

Chi è Laura Loomer, l’influencer fedelissima di Trump pentita sull’Ucraina. La svolta sotto le bombe a Kiev: «Ero vittima della propaganda russa» – Foto e VideoLaura Loomer, influencer ultraconservatrice americana vicina a Trump, ha dichiarato di aver cambiato opinione sull’Ucraina, affermando di essere...

Scandalo Balogun: Trump chiama, la Fifa obbedisce. Il Mondiale piegato al telefono della Casa Bianca, la Uefa si ribella: “Oltrepassata la linea rossa”Donald Trump ha confermato di aver chiamato il presidente della Fifa per discutere del cartellino rosso assegnato a un attaccante americano.

Temi più discussi: Il pentimento di Laura Loomer, pasionaria Maga passata da filo-Putin a pro-Ucraina: Anch'io sono caduta nella propaganda russa; Il mea culpa di Laura Loomer: Ho sbagliato sull'Ucraina; I complotti su McConnell e Graham raccontano l’America senza fiducia; Chi è Laura Loomer, l'influencer fedelissima di Trump pentita sull'Ucraina. La svolta sotto le bombe a Kiev: Ero vittima della propaganda russa - Foto e Video.

MAGA Cara Laura Loomer Offre una Rara Scusa Dopo Aver Vissuto un Raid Aereo in Ucraina: 'Mi Sento Così un Asino' reddit

Convertita sulla via di Kyiv, Laura Loomer sposta un po’ di America trumpiana verso l’UcrainaL'influencer del mondo Maga con due milioni di follower, è andata in Ucraina per vedere con i suoi occhi una guerra che ammette di non aver compreso ... ilfoglio.it

Il pentimento di Laura Loomer, pasionaria Maga passata da filo-Putin a pro-Ucraina: Ero caduta nella propaganda russaLa pasionaria dell'universo Maga, tra le persone più ascoltate da Donald Trump, arriva in Ucraina dopo aver preso le distanze dalla propaganda del Cremlino. È il segnale di una crepa nel fronte filoru ... msn.com