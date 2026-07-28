Italo Omegna, assistente parlamentare in Cile, si è dimesso dal suo incarico e ha perso anche il ruolo di direttore delle relazioni esterne di un istituto di studi economici. La decisione è arrivata dopo la diffusione di un video in cui pronunciava battute su pedofilia e autismo. La sua uscita dal ruolo è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori commenti pubblici.

Italo Omegna, esponente del Partito Nazionale Libertario (Pnl) in Cile, si è dimesso dal suo incarico di assistente parlamentare del deputato di destra Hans Marowski ed è stato rimosso dal ruolo di direttore delle relazioni esterne dell’ Instituto Mises Cono Sur. È successo dopo la diffusione sui social di un video registrato durante una festa privata di compleanno, nel quale Omegna consegna alcuni regali accompagnandoli con commenti offensivi e a sfondo sessuale legati alla pedofilia e ai bambini con disturbo dello spettro autistico. Diversi schieramenti politici hanno definito le frasi “ inaccettabili ” e “ ripugnanti ” e lo stesso Omegna ha presentato le dimissioni dall’incarico di assistente parlamentare, accettate da Marowski che ha ribadito che le dichiarazioni del suo collaboratore non rappresentano né lui né il partito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’assistente parlamentare cileno Omegna si dimette dopo la diffusione di un video con battute su pedofilia e autismo

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