Nigel Farage ha annunciato le dimissioni dal Parlamento e la volontà di ricandidarsi. La decisione arriva dopo accuse riguardanti alcune donazioni ricevute. Farage, leader di Reform UK, ha dichiarato che questa scelta mira a riabilitare il proprio nome. La notizia si inserisce in un contesto di scandalo legato a finanziamenti politici. Non sono stati forniti dettagli sulle accuse o sui tempi della ricandidatura.

Nigel Farage, leader di Reform UK, ha fatto sapere che lascerà il seggio in Parlamento e che intende ricandidarsi per riabilitare il proprio nome dopo le accuse su alcune donazioni ricevute. " Non ho fatto nulla di male - spiega -. Non ho infranto la legge in alcun modo. Non ho fatto un uso improprio di denaro pubblico", ha affermato in una dichiarazione trasmessa in tv, precisando che si candiderà all'elezione speciale per riconquistare il seggio. Su Farage è in corso un’ indagine da parte dell’organismo di controllo parlamentare per una donazione di 5 milioni di sterline (5,8 milioni di euro) da parte di un miliardario thailandese che opera nel settore delle criptovalute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scandalo finanziamenti, Farage si dimette da parlamentare ma si ricandida

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