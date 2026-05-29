Inchiesta Passepartout annullata la sorveglianza speciale per l' ex assistente parlamentare

La Cassazione ha annullato la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per quattro anni nei confronti di Antonello Nicosia, ex assistente parlamentare agrigentino, figura chiave dell'inchiesta "Passepartout" sulla famiglia mafiosa di Sciacca. I giudici ermellini hanno accolto parzialmente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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