L’arte di Maria Callas incontra la solidarietà nel Giardino della Cultura

Da ilrestodelcarlino.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì alle 21 si terrà un evento nel Giardino della Cultura dedicato all’arte di Maria Callas, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della sicurezza della comunità. L’iniziativa combina musica e solidarietà, offrendo un’occasione per sostenere progetti legati alla sicurezza locale attraverso un appuntamento culturale. La serata rappresenta un momento di valorizzazione dell’eredità artistica e di impegno sociale.

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L’arte di Maria Callas incontra la solidarietà e diventa occasione concreta per sostenere la sicurezza della comunità. È questo il significato dell’evento in programma giovedì, alle 21.15, nel Giardino della Cultura di Pedaso, dove la grande soprano sarà protagonista della narrazione spettacolo ‘Maria Callas, la sua vita, i suoi gioielli, la sua arte’, ideata e curata da Rinaldo Albanesi. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, sarà dedicata alla raccolta fondi per la Croce Verde Valdaso e, in particolare, al progetto ‘Compriamo un defibrillatore: può salvare una vita, anche la tua’. "Siamo orgogliosi di ospitare un evento che unisce bellezza e solidarietà – commenta il vicesindaco Maria Grazia D’Angelo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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