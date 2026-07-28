L’arte di Maria Callas incontra la solidarietà nel Giardino della Cultura
Giovedì alle 21 si terrà un evento nel Giardino della Cultura dedicato all’arte di Maria Callas, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della sicurezza della comunità. L’iniziativa combina musica e solidarietà, offrendo un’occasione per sostenere progetti legati alla sicurezza locale attraverso un appuntamento culturale. La serata rappresenta un momento di valorizzazione dell’eredità artistica e di impegno sociale.
L’arte di Maria Callas incontra la solidarietà e diventa occasione concreta per sostenere la sicurezza della comunità. È questo il significato dell’evento in programma giovedì, alle 21.15, nel Giardino della Cultura di Pedaso, dove la grande soprano sarà protagonista della narrazione spettacolo ‘Maria Callas, la sua vita, i suoi gioielli, la sua arte’, ideata e curata da Rinaldo Albanesi. L’iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, sarà dedicata alla raccolta fondi per la Croce Verde Valdaso e, in particolare, al progetto ‘Compriamo un defibrillatore: può salvare una vita, anche la tua’. "Siamo orgogliosi di ospitare un evento che unisce bellezza e solidarietà – commenta il vicesindaco Maria Grazia D’Angelo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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