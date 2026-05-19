Alice dove sei? l’arte incontra la solidarietà

Quando l’arte incontra il mondo del volontariato e della solidarietà. Connessione creata dai ragazzi e dalle ragazze dell’associazione falconarese ‘ Il Volo della Libellula ’ che, ieri al teatro Giacconi di Chiaravalle, hanno portato in scena lo spettacolo " Alice dove sei? ". Un evento, patrocinato dal Comune di Falconara, che ha avuto la regia di Antonio Lovascio e la sigla finale firmata da " Riciclato circo musicale ". La rappresentazione teatrale ha preso ispirazione da "Alice nel Paese delle Meraviglie" per raccontare il viaggio della crescita, fatto di stupore, cambiamenti, paure e scoperte. "Come Alice, ognuno di noi si trova prima o poi ad attraversare un mondo nuovo: quello dei grandi – hanno spiegato gli organizzatori –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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ContempoCast: TINA LOIODICE (Street Artist)

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