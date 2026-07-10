Al Maschio Angioino la mostra Sirene | l’arte incontra la solidarietà per sostenere un progetto in Benin

Al Maschio Angioino si tiene la mostra “Sirene”, dedicata all’arte e alla solidarietà per sostenere un progetto in Benin. Contestualmente, si parla di “Co-Bedding” nei neonati prematuri, con il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come esempio di studio scientifico. Un vulcanologo ha affermato che sui Campi Flegrei il rischio è elevato e sono stati commessi gravi errori di comunicazione riguardo alla gestione delle emergenze.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina De Laurentiis: “In Italia si guarda poco al successo. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rotary, borse di studio per i figli dei caduti delle Forze dell’Ordine: la cerimonia al Maschio AngioinoSi è svolta al Maschio Angioino una cerimonia per consegnare borse di studio ai figli delle persone delle Forze dell’Ordine decedute prematuramente.

“Stati generali della comunicazione sui minori”, l’evento al Maschio AngioinoSi è svolto al Maschio Angioino l’evento intitolato “Stati generali della comunicazione sui minori”, dedicato a analizzare il ruolo della...

Temi più discussi: Estate a Napoli 2026, cinema all'aperto nei parchi e concerti al Maschio Angioino: il programma da luglio a settembre; Premio Napoli in Danza – XXI Edizione; Al Maschio Angioino la presentazione del libro Partenope incontra Marsiglia; Robert Crumb a Napoli: il genio del fumetto underground al Maschio Angioino.

Dal 16 al 25 luglio torna #MusicaAlCastello2026 al Maschio Angioino di Napoli. Dieci serate gratuite con Suzanne Vega, Motta, Casino Royale e tanti altri protagonisti della musica italiana e internazionale. #Napoli #CastingNews https://t.co/J9pl4ufqJi via @ - X x.com

Partenope incontra Marsiglia: al Maschio Angioino il libro che racconta i 2500 di Neapolis e il patto di amicizia tra le due cittàIl prossimo 13 luglio, dalle ore 16:00 alle 17:00, la sala della Loggia del Maschio Angioino ospiterà la presentazione di Partenope incontra Marsiglia – Il patto di amicizia tra Napoli e Marsiglia, ... laprovinciaonline.info

Musica al Castello, torna la rassegna al Maschio AngioinoDal 16 al 25 luglio il cortile monumentale di Castel Nuovo, noto anche come Maschio Angioino, ospiterà la seconda edizione di Musica al Castello, la manifestazione promossa e finanziata dal Comune di ... irpinia24.it