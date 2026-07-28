L’annuncio di Malagò | Mancini nuovo ct della Nazionale

Da lettera43.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Figc ha comunicato che Roberto Mancini è stato nominato nuovo commissario tecnico della Nazionale. La decisione è stata annunciata durante il Consiglio Federale in corso a Roma. La nomina segue settimane di attese e speculazioni sulla scelta del nuovo allenatore. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo ai termini dell’incarico o alle modalità di comunicazione. La notizia rappresenta la conclusione di un processo decisionale che ha coinvolto le autorità sportive italiane.

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Fine della telenovela: Roberto Mancini è il ct della Nazionale. Lo ha annunciato il presidente della Figc Giovanni Malagò al Consiglio Federale in corso a Roma. Attesa anche l’ufficialità di Claudio Ranieri come direttore tecnico azzurro in sostituzione di Paolo Maldini, il quale ha lasciato l’incarico (assieme al consulente Leonardo ) dopo la bocciatura di Andrea Pirlo. Roberto Mancini (Imagoeconomica). Mancini era stato già ct dal 2018 al 2023. Per Mancini si tratta di un ritorno sulla panchina azzurra: era stato infatti commissario tecnico dal 2018 al 2023, guidando l’Italia per 61 partite e portandola a vincere il Campionato europeo nel 2021. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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