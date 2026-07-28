È Mancini il nuovo ct della Nazionale l’annuncio di Malagò

Roberto Mancini è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale. L’annuncio è stato dato da Malagò in una comunicazione ufficiale. La nomina è stata confermata il 28 luglio 2026. Mancini prende il posto del precedente allenatore e guiderà la squadra nelle prossime competizioni. La decisione è stata comunicata attraverso i canali ufficiali dell’ente sportivo.

È Roberto Mancini il nuovo ct della Nazionale (l’annuncio di Malagò) FLASH Mancini è il ct della nazionale, l’annuncio di Malagò #ANSA — Agenzia ANSA (@AgenziaAnsa) July 28, 2026 L'articolo ilNapolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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MANCINI NUOVO CT ITALIA LACCORDO È TOTALE MA L'ANNUNCIO È UN GIALLO SCOPRI PERCHÉ

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