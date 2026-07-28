L' annuncio di Malagò | Ho scelto Mancini come nuovo ct della Nazionale

Da agi.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Consiglio federale nella sede della Figc, Giovanni Malagò ha annunciato che Roberto Mancini è vicino a diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale. L'incontro si svolge nella Sala Paolo Rossi, a Roma. La decisione è stata comunicata ufficialmente in quella sede, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità della nomina.

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AGI - Roberto Mancini è a un passo dalla nomina di nuovo commissario tecnico della Nazionale.   L'annuncio arriva da Giovanni Malagò durante il Consiglio federale in corso nella Sala Paolo Rossi della sede della Figc in via Allegri, a Roma. "Ho scelto Mancini e sto parlando con lui", le parole del numero uno della Federcalcio.  Il Mancio ha già una carriera da ct degli azzurri. Era stato nominato nel 2018 per avviare una fase pdi ricostruzione. Nel 2021 vinse gli Europei ma l’anno successivo non riuscì a qualificarsi  ai Mondiali 2022. Nel 2023 a sorpresa lascia la panchina azzurro per guidare la nazionale dell’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Agi.it

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