Secondo uno studio recente, oltre il 40% degli studenti coinvolti in risse nelle scuole, inclusi insegnanti, evidenziando una diffusione significativa della violenza tra i giovani. La ricerca evidenzia che questa problematica non è isolata, ma rappresenta una realtà frequente nelle scuole italiane. Non vengono forniti dati specifici su aree geografiche o fasce di età, ma si sottolinea come i comportamenti violenti siano comuni tra gli adolescenti.

Milano, 28 luglio 2026 – “La violenza tra adolescenti non è un’eccezione, ma un’esperienza diffusa”. Emerge dall’ultimo studio Espad®Italia, promosso dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr: la primissima rilevazione è del 1995 e dal 1998 l’indagine si ripete ogni anno, permettendo di capire come cambiano i comportamenti degli adolescenti - e con essi - le generazioni. Sotto la lente oltre 17mila questionari, raccolti nelle scuole. Emerge così che il 43,4% degli studenti e delle studentesse tra i 15 e i 19 anni (oltre un milione) riferisce di aver agito o subito almeno un comportamento violento - dalle diffuse risse all’uso delle armi. E ad aumentare rispetto al periodo preCovid è la violenza contro gli insegnanti e quella vista e filmata con gli smartphone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La violenza diffusa fra i ragazzi e nelle scuole: oltre 4 studenti su 10 sono coinvolti nelle risse (e ci finiscono dentro anche gli insegnanti)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La violenza tra uomini e donne è davvero uguale

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Asl tse, oltre 38 mila studenti coinvolti in progetti di promozione della salute nelle scuole

Violenza giovanile, l’allarme del Cnr: coinvolti oltre 4 studenti su 10. Più episodi tra chi fa uso di drogheSecondo il Cnr, più di quattro studenti su dieci sono coinvolti in episodi di violenza giovanile.

Temi più discussi: La violenza diffusa fra i ragazzi e nelle scuole: oltre 4 studenti su 10 sono coinvolti nelle risse (e ci finiscono dentro anche gli insegnanti); Allarme violenza tra i giovani: coinvolti oltre quattro adolescenti su dieci; Violenza tra adolescenti, coinvolti oltre quattro studenti su dieci. I dati ESPAD®Italia; Violenza giovanile: coinvolti oltre 4 studenti su 10.

L'AGGRESSIONE A TRAPANI Valerio Antonini parla dopo l'aggressione di sabato. Una costola rotta. Lascio la città come l'ho trovata. Una violenza diffusa dal punto di vista del controllo del potere. #trapani x.com

Violenza giovanile, oltre 4 studenti su 10 la compiono o subisconoDal 2018 al 2025 triplicano, invece, comportamenti più gravi, come le minacce con un' arma (passano dall'1,4% al 3,5%) e le violenze contro un'insegnante (dall'1,2% al 3,6%). Il divario di genere è ... ansa.it

La violenza tra adolescenti non è un’eccezione, ma un’esperienza diffusaSanihelp.it – ESPAD®Italia, coordinato dal Cnr-Ifc, è l’osservatorio che nel tempo rende visibili comportamenti, ... msn.com