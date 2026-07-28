La violenza diffusa fra i ragazzi e nelle scuole | oltre 4 studenti su 10 sono coinvolti nelle risse e ci finiscono dentro anche gli insegnanti
Secondo uno studio recente, oltre il 40% degli studenti coinvolti in risse nelle scuole, inclusi insegnanti, evidenziando una diffusione significativa della violenza tra i giovani. La ricerca evidenzia che questa problematica non è isolata, ma rappresenta una realtà frequente nelle scuole italiane. Non vengono forniti dati specifici su aree geografiche o fasce di età, ma si sottolinea come i comportamenti violenti siano comuni tra gli adolescenti.
Milano, 28 luglio 2026 – “La violenza tra adolescenti non è un’eccezione, ma un’esperienza diffusa”. Emerge dall’ultimo studio Espad®Italia, promosso dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr: la primissima rilevazione è del 1995 e dal 1998 l’indagine si ripete ogni anno, permettendo di capire come cambiano i comportamenti degli adolescenti - e con essi - le generazioni. Sotto la lente oltre 17mila questionari, raccolti nelle scuole. Emerge così che il 43,4% degli studenti e delle studentesse tra i 15 e i 19 anni (oltre un milione) riferisce di aver agito o subito almeno un comportamento violento - dalle diffuse risse all’uso delle armi. E ad aumentare rispetto al periodo preCovid è la violenza contro gli insegnanti e quella vista e filmata con gli smartphone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La violenza tra uomini e donne è davvero uguale
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Violenza giovanile, l’allarme del Cnr: coinvolti oltre 4 studenti su 10. Più episodi tra chi fa uso di drogheSecondo il Cnr, più di quattro studenti su dieci sono coinvolti in episodi di violenza giovanile.
Temi più discussi: La violenza diffusa fra i ragazzi e nelle scuole: oltre 4 studenti su 10 sono coinvolti nelle risse (e ci finiscono dentro anche gli insegnanti); Allarme violenza tra i giovani: coinvolti oltre quattro adolescenti su dieci; Violenza tra adolescenti, coinvolti oltre quattro studenti su dieci. I dati ESPAD®Italia; Violenza giovanile: coinvolti oltre 4 studenti su 10.
L'AGGRESSIONE A TRAPANI Valerio Antonini parla dopo l'aggressione di sabato. Una costola rotta. Lascio la città come l'ho trovata. Una violenza diffusa dal punto di vista del controllo del potere. #trapani x.com
L'AGGRESSIONE A TRAPANI Valerio Antonini parla dopo l'aggressione di sabato. Una costola rotta. Lascio la città come l'ho trovata. Una violenza diffusa dal punto di vista del controllo del potere. Nella mia vita ho litigato con tantissima gente. Mai mi sono facebook
Violenza giovanile, oltre 4 studenti su 10 la compiono o subisconoDal 2018 al 2025 triplicano, invece, comportamenti più gravi, come le minacce con un' arma (passano dall'1,4% al 3,5%) e le violenze contro un'insegnante (dall'1,2% al 3,6%). Il divario di genere è ... ansa.it
La violenza tra adolescenti non è un’eccezione, ma un’esperienza diffusaSanihelp.it – ESPAD®Italia, coordinato dal Cnr-Ifc, è l’osservatorio che nel tempo rende visibili comportamenti, ... msn.com