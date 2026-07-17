asl tse oltre 38 mila studenti coinvolti in progetti di promozione della salute nelle scuole

Oltre 38.000 studenti delle scuole dell'Azienda Usl Toscana sud est sono coinvolti in progetti di promozione della salute. I programmi includono attività di educazione alimentare, prevenzione delle dipendenze e benessere psicologico. Le iniziative si svolgono in diversi istituti scolastici e sono state realizzate nel corso dell'ultimo anno scolastico. I progetti mirano a sensibilizzare gli studenti su temi legati alla salute e al corretto stile di vita.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Sono stati quasi 39 mila le studentesse e gli studenti delle scuole del territorio dell'Azienda Usl Toscana sud est che sono stati coinvolti con i progetti di promozione della salute durante l'anno scolastico 20252026, promossi dall'area dipartimentale promozione ed etica della salute, diretta dalla dottoressa Vittoria Doretti. I programmi realizzati sono stati coordinati dalle Uos educazione alla salute (Eas) dei tre ambiti provinciali e dalle assistenti sanitarie referenti Eas, in collaborazione con gli Uffici scolastici provinciali di Grosseto, Siena e Arezzo. Nello specifico, per la provincia di Grosseto il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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