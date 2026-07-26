Secondo il Cnr, più di quattro studenti su dieci sono coinvolti in episodi di violenza giovanile. I comportamenti aggressivi sono più frequenti tra chi fa uso di droghe e spesso si innescano con azioni considerate innocue, come una battuta tra amici, commenti davanti agli altri o scontri durante attività sportive. I dati indicano che le situazioni di violenza emergono in contesti di gruppo e spesso si sviluppano da iniziative apparentemente senza intenzioni aggressive.

Spesso comincia con una spinta “per scherzo”, una frase davanti agli altri, un gruppo che si scalda, una partita che finisce male. I dati ESPAD®Italia, diffusi dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifc), mostrano che la violenza tra adolescenti non è un’eccezione, ma un’esperienza diffusa: nel 2025 il 43,4% degli studenti e delle studentesse tra i 15 e i 19 anni (più di un milione) riferisce di aver agito o subito almeno uno dei comportamenti violenti rilevati, dalle risse alle condotte più gravi, e il 14,2% (oltre 350 mila) ne segnala due o più. Il divario di genere è netto: 49,8% tra i ragazzi, 37,2% tra le ragazze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Violenza giovanile, l’allarme del Cnr: coinvolti oltre 4 studenti su 10. Più episodi tra chi fa uso di droghe

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