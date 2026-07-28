La modella ha celebrato il compleanno del partner condividendo sui social un montaggio di video privati, tra momenti di intimità e risate domestiche. Tra le immagini ci sono baci prima delle sfilate e momenti di svago in casa. La pubblicazione copre gli ultimi due anni di relazione e include anche un riferimento a una promessa infranta due anni prima, senza ulteriori dettagli.

U n montaggio di brevi video privati, baci rubati al trucco prima delle sfilate e risate in pigiama sul divano di casa. Così la supermodella Bianca Balti, 42 anni, ha voluto festeggiare il compleanno del compagno Alessandro Cutrera, condividendo con i propri follower su Instagram una raccolta dei loro momenti più felici degli ultimi due anni. Un post che rivela un retroscena finora sconosciuto sull’inizio della loro storia d’amore. Bianca Balti, carriera e amori. guarda le foto La dedica di Bianca Balti al compagno: «Per te ho infranto la mia promessa». Nel testo a corredo del filmato, la top model lodigiana ha raccontato come la nascita del... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La top model festeggia il compleanno del compagno e rivela: «Due anni fa, per te, ho infranto una promessa che mi ero fatta»

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