Attraverso i nostri occhi è un documentario intenso sul randagismo: com’è nata l’idea? «Tutto è nato da un’emozione forte e dalla volontà di affrontare un tema che considero importante ma ancora troppo sottovalutato purtroppo: il randagismo e la mancanza di sterilizzazioni, sia per i cani che per i gatti. In Sardegna, come nel Sud Italia, gli animali abbandonati sono tantissimi, ma io ho voluto iniziare proprio dalla mia isola. Parliamo di numeri impressionanti, centinaia di casi. In realtà, però, questo documentario non doveva nemmeno nascere, perché non era previsto che diventasse un film». Cioè? «Sì all’inizio volevo semplicemente offrire un aiuto concreto, partire da qualcosa di pratico.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Caterina Murino: «Mi dicevano che ero più una nonna che una madre, ma oggi la maternità non ha età. Dopo anni di cure e due aborti, gli animali mi hanno insegnato un altro modo di amare»

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