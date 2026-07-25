Un'attrice e conduttrice tv ha pubblicato un messaggio sui social dedicato a un ex calciatore per il suo compleanno. Ha scritto che con lui si sente al sicuro e ha imparato che l’amore è anche essere presenti sempre. Inizialmente aveva deciso di non condividere nulla online per timore, ma ha fatto un’eccezione per questa ricorrenza speciale. La dedica è stata accompagnata da parole di affetto e vicinanza.

L'attrice e conduttrice tv ha confidato sulla sua pagina social che inizialmente avrebbe preferito non condividere nulla online per evitare di essere rimbalzata in Rete ma non ha resistito perché un giorno così speciale meritava un'eccezione alla regola. «Avevo evitato di pubblicarlo per non finire sulle mille pagine Instagram, ma non resisto. Questo giorno merita qualcosa di speciale. Quanto ti amo e cosa sei per me lo sai già. Non c’è bisogno di scrivere un post lungo e sdolcinato. Sei tutto. Sei il papà che balla, ride fino alle lacrime e non ha paura di fare lo scemo pur di vedere sorridere i nostri figli. Sei l’uomo che, mentre viveva uno dei momenti più importanti della sua carriera, ha trovato il modo di essere anche la mia forza quando io non ne avevo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sarah Felberbaum, la dedica social più dolce a Daniele De Rossi per il suo compleanno: «Con te mi sento al sicuro e ho imparato che l'amore è anche questo: esserci. Sempre»

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