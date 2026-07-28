Lorenza Gentile ha vinto il Premio Bancarella con il suo romanzo “La volta giusta” pubblicato da Feltrinelli. La vittoria è stata decisa dal pubblico, lettori e librai, piuttosto che da una giuria di critici. La scrittrice, già nota nel panorama della narrativa italiana, ha ottenuto il riconoscimento grazie alla sua storia di Lucilla, una donna che cambia vita trasferendosi in un borgo. Il premio conferma il successo tra i lettori e i librai italiani.

A premiarla non è stata una giuria di critici, ma chi i libri li legge, li consiglia e li mette ogni giorno nelle mani dei lettori. Lorenza Gentile ha vinto il Premio Bancarella con il suo “ La volta giusta ” (Feltrinelli), un riconoscimento che arriva dopo un percorso già consolidato nella narrativa italiana. Nata a Milano nel 1988, la scrittrice ha esordito nel 2014 con “Teo” e negli anni ha costruito un rapporto sempre più stretto con i lettori attraverso romanzi come “Le piccole libertà” e “Le cose che ci salvano”. Con “La volta giusta” arriva ora uno dei premi più importanti del panorama editoriale italiano. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Lorenza Gentile vince il Premio Bancarella 2026. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La storia di Lucilla, una donna che decide di cambiare vita trasferendosi in un piccolo borgo, conquista i librai italiani. Ma dietro il successo del romanzo, una scrittrice già apprezzata dalla narrativa contemporanea

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