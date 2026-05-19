Non fu soltanto la ragazza prodigio che a 18 anni scrisse Frankenstein ma una donna anticonformista capace di sopravvivere allo scandalo e al dolore ai tradimenti di Shelley ai lutti e all' ostilità dei benpensanti Una vita da romanzo

Da iodonna.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nata come una giovane scrittrice capace di scrivere un capolavoro a soli 18 anni, ha vissuto una vita ricca di eventi che l’hanno portata a confrontarsi con scandali, dolore e tradimenti. La sua storia include lutti e ostilità da parte di chi non condivideva le sue scelte. In un’intervista recente, ha affermato di essere ancora alla ricerca di capire quanto abbia pagato per aver provato a seguire un percorso diverso, consapevole che ogni tentativo di cambiare strada comporta un prezzo da pagare.

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«S e si tenta di tracciare una nuova strada, c’è sempre un prezzo da pagare. Sto cercando di capire ancora quanto sia stato caro il mio». È con questa frase intensa e malinconica che Mary Shelley apre la propria autobiografia. Un’autobiografia immaginaria: è l’artificio narrativo scelto da Laura Guglielmi per raccontare la vita della scrittrice inglese in Mary Shelley. La meravigliosa creatura, appena arrivato in libreria. Un romanzo biografico che restituisce voce, corpo e complessità alla donna che diede vita a Frankenstein, ma che per troppo tempo è stata ridotta soltanto al suo personaggio più celebre, o alla moglie devota del poeta Shelley. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Non fu soltanto la ragazza prodigio che a 18 anni scrisse Frankenstein, ma una donna anticonformista, capace di sopravvivere allo scandalo e al dolore, ai tradimenti di Shelley, ai lutti e all'ostilità dei benpensanti. Una vita da romanzo
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