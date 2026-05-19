Nata come una giovane scrittrice capace di scrivere un capolavoro a soli 18 anni, ha vissuto una vita ricca di eventi che l’hanno portata a confrontarsi con scandali, dolore e tradimenti. La sua storia include lutti e ostilità da parte di chi non condivideva le sue scelte. In un’intervista recente, ha affermato di essere ancora alla ricerca di capire quanto abbia pagato per aver provato a seguire un percorso diverso, consapevole che ogni tentativo di cambiare strada comporta un prezzo da pagare.

«S e si tenta di tracciare una nuova strada, c’è sempre un prezzo da pagare. Sto cercando di capire ancora quanto sia stato caro il mio». È con questa frase intensa e malinconica che Mary Shelley apre la propria autobiografia. Un’autobiografia immaginaria: è l’artificio narrativo scelto da Laura Guglielmi per raccontare la vita della scrittrice inglese in Mary Shelley. La meravigliosa creatura, appena arrivato in libreria. Un romanzo biografico che restituisce voce, corpo e complessità alla donna che diede vita a Frankenstein, ma che per troppo tempo è stata ridotta soltanto al suo personaggio più celebre, o alla moglie devota del poeta Shelley. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non fu soltanto la ragazza prodigio che a 18 anni scrisse Frankenstein, ma una donna anticonformista, capace di sopravvivere allo scandalo e al dolore, ai tradimenti di Shelley, ai lutti e all'ostilità dei benpensanti. Una vita da romanzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She forced him to give up his PhD spot and kicked him into the rain! Now he's gone forever

Sullo stesso argomento

A 95 anni diventa una star dei social assieme ai suoi cani: “Io influencer? Mi mette a disagio, sono solo una nonna che vuole bene ai suoi nipoti pelosi”. La storia di Rosalie JulianA 95 anni, con una voce dolce e una naturalezza che sembra arrivare da un’altra epoca, è diventata una piccola star dei social.

Dai look pastello ai segnali segreti ai suoi assistenti, la regina Elisabetta fu una monarca unica e inimitabile. Che non aveva paura di sporcarsi le maniNata a Londra il 21 aprile 1926 in una semplice casa a schiera – quel 17 Bruton Street, nel quartiere di Mayfair, che oggi ospita un ristorantino di...