Dopo venti anni dal suo primo romanzo, Kiran Desai pubblica un’opera che esplora una storia d’amore e i temi della solitudine moderna. La scrittrice, nota per aver vinto il Booker Prize con il suo debutto, presenta ora un testo complesso che approfondisce le dinamiche dei personaggi e le loro emozioni. La nuova pubblicazione si inserisce nel percorso di Desai, già riconosciuta per la capacità di unire narrazione coinvolgente e riflessioni sociali.

C on il suo libro d’esordio, Eredi della sconfitta, Kiran Desai aveva colpito subito, vincendo a sorpresa il Booker Prize. Era il 2006 e le ci sono voluti quasi vent’anni per tornare con il suo atteso secondo romanzo, La solitudine di Sonia e Sunny. Figlia d’arte (anche sua madre Anita, tra le più apprezzate autrici indiane, è stata candidata al Booker per tre volte, ed è la sua prima lettrice), ha dedicato tutto il suo tempo alla stesura di quest’opera complessa, oltre 700 pagine, che parte da una inusuale storia d’amore per poi intrecciare una miriade di altri temi. Premio Pulitzer: 14 libri da leggere almeno una volta nella vita X Leggi... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo venti anni dal suo primo acclamato romanzo, Kiran Desai dà alle stampe un’opera complessa, una storia d’amore che diventa uno spunto per indagare i temi della solitudine contemporanea

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Dopo vent’anni dal suo primo acclamato romanzo, Eredi di una sconfitta, Kiran Desai dà alle stampe un’opera complessa, una storia d’amore che diventa spunto per indagare i temi della solitudine contemporanea. La solitudine di Sonia e Sunny di Kiran Desa x.com

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