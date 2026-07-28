In città, la salute sta lasciando l’ospedale per spostarsi nelle nuove Case della Comunità. Queste strutture sono state create per offrire assistenza medica, specialistica e servizi sanitari più accessibili ai cittadini. La transizione riguarda esclusivamente il trasferimento di servizi, non la chiusura dell’ospedale. Si spera che questa novità favorisca un miglioramento nell’assistenza sanitaria senza interrompere i percorsi di cura già avviati.

La salute, ad Arezzo, starebbe per uscire dall’ospedale. Non dalla finestra, per fortuna, ma attraverso le nuove Case della Comunità, strutture pensate per portare medici, specialisti e assistenza più vicino ai cittadini. A spiegare lo scenario è il governatore della Misericordia di Arezzo, professor Pier Luigi Rossi, intervenuto con un videomessaggio dedicato alla nuova organizzazione sanitaria territoriale.??? Secondo Rossi, la sanità aretina sta attraversando un cambiamento profondo, soprattutto nell’assistenza fuori dall’ospedale. Un cambiamento che dovrebbe avere come punti di riferimento le Case della Comunità previste al Baldaccio e in via Guadagnoli. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La salute esce dall’ospedale: speriamo non perda l’autobus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Muhammad's Contact with Ali: Masoumeh's Escape from the Experiment; Strange Illness

Notizie e thread social correlati

Maria Oggionni esce dall’ospedale dopo l’accoltellamento, le impronte sull’arma non bastano: si riparte dall’identikit dell’uomoUna settimana dopo l’accoltellamento avvenuto sulla strada provinciale 27 tra Castiglione d’Adda e Camairago, la donna colpita è stata dimessa...

Esce dall’ospedale e apre il banchino del CalcitDopo aver lasciato l’ospedale, una persona ha aperto un banco al Mercatino dei ragazzi del Calcit.

Temi più discussi: Healthcare design, il progetto diventa parte integrante dei nuovi ecosistemi della salute; Caldo, l'afa concede una tregua. Da venerdì un solo bollino rosso in Italia; Maggioranza divisa, il ddl col reintegro dei medici no vax esce dall'ordine del giorno; Donne detenute, il progetto: Salute e reinserimento, servono percorsi specifici.

Domenico Papalia esce da via Burla dopo 50 anni di carcere x.com

Fedez esce dall’ospedale e annulla il live al Forum di Assago: Ho avuto paura di non riabbracciare i miei figliFedez (Foto LaPresse/Roberto Monaldo) Tornato a casa, il cielo è sempre lo stesso. Orizzonti ... msn.com

Danimarca, la regina Margherita esce dall'ospedale dopo un intervento al cuoreSua Maestà la regina Margrethe è stata dimessa oggi dal Rigshospitalet e fa ritorno al castello di Fredensborg, si legge nella nota diffusa dalla corte. Il comunicato precisa inoltre che, nel ... it.euronews.com