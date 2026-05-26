Una settimana dopo l’accoltellamento avvenuto sulla strada provinciale 27 tra Castiglione d’Adda e Camairago, la donna colpita è stata dimessa dall’ospedale. Le forze dell’ordine hanno acquisito le impronte dell’arma, ma non sono ancora riuscite a identificare l’autore dell’aggressione. Le indagini proseguono con l’analisi di un identikit dell’uomo, che potrebbe condurre alla sua individuazione. La vicenda resta sotto osservazione, senza ulteriori aggiornamenti pubblici.

Castelgerundo (Lodi) – È passata una settimana da quel tardo pomeriggio sulla strada provinciale 27, che collega Castiglione d’Adda a Camairago. Sette giorni di indagini serrate, rilievi scientifici e fiato sospeso. Nelle prossime ore, la biologa dell’ospedale di Lodi di 54 anni, Maria Oggionni, aggredita da uno sconosciuto dopo essersi fermata a bordo strada per cercare di capire cosa fosse successo a un cane che sembrava in difficoltà, potrà finalmente lasciare l’ospedale. Un enigma l’identità dell'aggressore. Lo sconosciuto, che le aveva chiesto dei soldi e poi, quando la donna gli aveva allungato cinquanta euro, ha estratto il coltello colpendola due volte all’addome e una alla spalla, non si trova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maria Oggionni esce dall’ospedale dopo l’accoltellamento, le impronte sull’arma non bastano: si riparte dall’identikit dell’uomo

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