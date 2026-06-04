Dopo aver lasciato l’ospedale, una persona ha aperto un banco al Mercatino dei ragazzi del Calcit. In quella giornata, sono stati raccolti più di 51.500 euro, contando anche gli spiccioli. La vendita si è svolta il 2 giugno e ha visto numerosi donatori contribuire con acquisti e offerte. La cifra finale rappresenta il risultato di molte ore di raccolta e di generosi contributi.

Hanno contato fino all’ultimo centesimo, raggiungendo oltre 51mila, 500 euro e spiccioli. Tanti quelli incassati il 2 giugno dal Mercatino dei ragazzi del Calcit. Non un record ma un bell’incasso arrivato nel bel mezzo di un ponte festivo e raggiunto anche grazie a un’importante offerta anonima. Presidente Giancarlo Sassoli, quale bilancio? "Abbiamo raggiunto 51.539 euro, da segnalare anche un’importante offerta anonima. È andata bene, considerando che la sera alle 8 è arrivato il temporale. Ma la pioggia ha graziato il Mercatino e c’è stato anche il tempo di rimettere tutto a posto. Le persone erano contente e tutti i banchi hanno lavorato. La cifra raggiunta è ancora più importante se pensiamo che la media di vendita si aggira sui 2 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce dall’ospedale e apre il banchino del Calcit

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