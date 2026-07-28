La rivelazione di Carly Simon | Imparo a vivere con il Parkinson

Carly Simon ha annunciato di essere stata diagnosticata con il morbo di Parkinson. La cantante ha riferito di aver impiegato del tempo per accettare la diagnosi e per adattarsi alla condizione. Ha detto di aver deciso di condividere la notizia dopo aver riflettuto a lungo sulla sua esperienza. La cantante ha anche affermato di aver imparato a convivere con la malattia. La sua comunicazione è avvenuta tramite una dichiarazione pubblica.

Carly Simon ha annunciato ieri di avere il morbo di Parkinson. "Mi ci è voluto del tempo per comprendere la diagnosi, adattarmi a essa e decidere quanto volessi parlarne", ha dichiarato la cantautrice, che ha 83 anni, aggiungendo di essere ancora impegnata a imparare ad accettare la malattia "senza sentire di aver rinunciato a una parte essenziale di me stessa". Vincitrice di Grammy, dell’Oscar e del Golden Globe (nel 1989 per Let the River Run inserita nel film Una donna in carriera), Simon è autrice di successi come You’re So Vain, Why, Coming Around Again. In un comunicato ha spiegato di aver deciso di rendere pubblica la notizia dopo che molte persone avevano iniziato a chiedersi perché, negli ultimi tempi, non avesse risposto ai loro messaggi e alle loro richieste, alimentando interrogativi sul suo prolungato silenzio pubblico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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