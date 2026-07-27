Carly Simon | Ho il Parkinson e un tumore alla pelle ma non ho smesso di vivere

Una cantante di 83 anni ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di morbo di Parkinson. Ha detto che ci è voluto del tempo per accettare la condizione, adattarsi e decidere quanto condividere pubblicamente. La stessa ha anche riferito di avere un tumore alla pelle.

La cantante Carly Simon ha rivelato oggi che le è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. La cantante 83enne ha condiviso la notizia attraverso una dichiarazione rilasciata a People, spiegando che le è stato necessario del tempo per accettare la diagnosi, adattarsi ad essa e decidere quanto volesse rendere pubblico della sua condizione. “Sto ancora imparando a conviverci e ad accettarla senza sentire di aver rinunciato a qualcosa di essenziale” ha detto. La cantante ha sottolineato come il Parkinson sia diverso per ognuno e possa essere imprevedibile, con giorni in cui si sente così stanca da non riuscire nemmeno a iniziare la giornata, mentre in altri momenti la malattia le concede più spazio per muoversi, pensare, lavorare e sentirsi se stessa. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Carly Simon reveals Parkinsons Disease & Skin Cancer Diagnoses to PEOPLE.

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