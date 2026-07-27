Carly Simon rivela | Ho il Parkinson e ho affrontato anche un tumore ma non ho mai smesso di vivere

Da vanityfair.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Carly Simon ha annunciato di essere affetta da Parkinson e di aver avuto un tumore, continuando a vivere nonostante le diagnosi. La cantante ha spiegato che ha scelto di mantenere il silenzio per un certo periodo, mentre imparava a convivere con la malattia. Numerosi fan le hanno scritto per chiedere come stesse e perché fosse rimasta in silenzio così a lungo. Simon ha condiviso questa informazione in un messaggio rivolto al pubblico.

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«Tante persone mi hanno scritto chiedendomi come stessi e perché fossi rimasta così a lungo in silenzio», racconta la cantante di You're So Vain. «La verità è che stavo imparando a convivere con il Parkinson». Carly Simon spiega che tutto è iniziato con forti problemi alle ginocchia e a un'anca, che l’hanno spinta a sottoporsi alla sostituzione di tre articolazioni. In un primo momento aveva attribuito le difficoltà nel camminare al lungo recupero post-operatorio, ma le condizioni continuavano a peggiorare. «Faticavo ad alzarmi dalle sedie basse e dai divani profondi. A un certo punto non riuscivo più a camminare senza un aiuto importante». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Carly Simon rivela: «Ho il Parkinson e ho affrontato anche un tumore, ma non ho mai smesso di vivere»
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