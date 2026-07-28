la rievocazione teatralizzata il dono di firenze in scena a foiano della chiana

Notizia in breve

Sabato 1 agosto si terrà a Foiano della Chiana la rievocazione teatrale “Il dono di Firenze”, che ripercorre il legame storico tra il comune e la città toscana. La rappresentazione si svolgerà in un luogo pubblico e coinvolgerà attori e comparse locali, con scene che ricostruiscono eventi del passato. L’evento è promosso da un’associazione culturale e durerà circa un’ora. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa è aperta a tutti.