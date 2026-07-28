La rievocazione teatralizzata Il dono di Firenze in scena a Foiano della Chiana
Sabato 1 agosto si terrà a Foiano della Chiana la rievocazione teatrale “Il dono di Firenze”, che ripercorre il legame storico tra il comune e la città toscana. La rappresentazione si svolgerà in un luogo pubblico e coinvolgerà attori e comparse locali, con scene che ricostruiscono eventi del passato. L’evento è promosso da un’associazione culturale e durerà circa un’ora. L’ingresso è gratuito e l’iniziativa è aperta a tutti.
Arezzo, 28 luglio 2026 – Una rievocazione teatralizzata per raccontare lo storico legame tra Foiano della Chiana e Firenze. Sabato 1 agosto, alle 21.00, piazza della Collegiata a Foiano della Chiana diventerà un palcoscenico a cielo aperto per ospitare la prima rappresentazione de “Il dono di Firenze” dove l’associazione culturale Scannagallo porterà direttamente nel cuore del ‘500 tra narrazione, recitazione, costumi e duelli. Lo spettacolo, a partecipazione libera e gratuita, ripercorrerà gli avvenimenti del 1555 quando Cosimo I de’ Medici concesse alla comunità foianese il privilegio di eleggere un proprio cittadino da iscrivere alla cittadinanza fiorentina, riconoscendo e premiando la fedeltà dimostrata durante la guerra contro Siena nonostante difficoltà e danni provocati dal conflitto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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