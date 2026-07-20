La quinta edizione della Festa della Birra a Foiano della Chiana si è conclusa con oltre 5.000 presenze nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 luglio. L’evento, che si svolge nel centro storico, ha attirato molte persone, confermando la popolarità delle manifestazioni di questo tipo in zona. La festa si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di diversi stand e intrattenimenti.

Arezzo, 20 luglio 2026 – : un successo che conferma la forza degli eventi nel centro storico. Si è conclusa con un grande successo la quinta edizione della Festa della Birra di Foiano della Chiana, che nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 luglio ha richiamato oltre 5.000 persone nel centro storico, confermando la manifestazione tra gli appuntamenti più partecipati e apprezzati dell'estate in Valdichiana. Due giorni all'insegna della musica, delle birre artigianali, dello street food, dell'intrattenimento per famiglie e bambini e delle eccellenze del territorio, che hanno trasformato il cuore del paese in un luogo di incontro, socialità e condivisione, animato da cittadini, turisti e visitatori provenienti da tutta la provincia e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Foiano della Chiana, oltre 5.000 presenze per la Festa della Birra 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Foiano brinda all’estate: torna la Festa della BirraA Foiano della Chiana si terrà la Festa della Birra nei giorni 17 e 18 luglio nel centro storico.

Foiano della Chiana saluta i May Days 2026Foiano della Chiana ha concluso i May Days 2026, un evento di tre giorni dedicato al volontariato, alla formazione e alla comunità.

Temi più discussi: Foiano della Chiana, oltre 5.000 presenze per la Festa della Birra 2026; Altro incidente a Foiano. Auto si schianta contro un muro, poi si ribalta. Un ferito; Foiano della Chiana: torna la Festa della Birra. Due giorni per vivere il centro storico tra musica, sapori e divertimento venerdì 17 e sabato 18 luglio; A Foiano della Chiana il primo progetto toscano di cittadinanza solidale per studenti sanzionati.

Foiano della Chiana, oltre 5.000 presenze per la Festa della Birra 2026Arezzo, 20 luglio 2026 – Foiano della Chiana, oltre 5.000 presenze per la Festa della Birra 2026: un successo che conferma la forza degli eventi nel centro storico. Si è conclusa con un grande success ... lanazione.it

Foiano brinda all’estate: torna la Festa della BirraDue giorni per vivere il centro storico tra musica, sapori e divertimento venerdì 17 e sabato 18 luglio ... msn.com