Foiano della Chiana oltre 5.000 presenze per la Festa della Birra 2026

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La quinta edizione della Festa della Birra a Foiano della Chiana si è conclusa con oltre 5.000 presenze nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 luglio. L’evento, che si svolge nel centro storico, ha attirato molte persone, confermando la popolarità delle manifestazioni di questo tipo in zona. La festa si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di diversi stand e intrattenimenti.

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Arezzo, 20 luglio 2026 – : un successo che conferma la forza degli eventi nel centro storico. Si è conclusa con un grande successo la quinta edizione della Festa della Birra di Foiano della Chiana, che nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 luglio ha richiamato oltre 5.000 persone nel centro storico, confermando la manifestazione tra gli appuntamenti più partecipati e apprezzati dell'estate in Valdichiana. Due giorni all'insegna della musica, delle birre artigianali, dello street food, dell'intrattenimento per famiglie e bambini e delle eccellenze del territorio, che hanno trasformato il cuore del paese in un luogo di incontro, socialità e condivisione, animato da cittadini, turisti e visitatori provenienti da tutta la provincia e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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