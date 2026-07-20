Foiano della Chiana oltre 5.000 presenze per la Festa della Birra 2026
La quinta edizione della Festa della Birra a Foiano della Chiana si è conclusa con oltre 5.000 presenze nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 luglio. L’evento, che si svolge nel centro storico, ha attirato molte persone, confermando la popolarità delle manifestazioni di questo tipo in zona. La festa si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di diversi stand e intrattenimenti.
Arezzo, 20 luglio 2026 – : un successo che conferma la forza degli eventi nel centro storico. Si è conclusa con un grande successo la quinta edizione della Festa della Birra di Foiano della Chiana, che nelle serate di venerdì 17 e sabato 18 luglio ha richiamato oltre 5.000 persone nel centro storico, confermando la manifestazione tra gli appuntamenti più partecipati e apprezzati dell'estate in Valdichiana. Due giorni all'insegna della musica, delle birre artigianali, dello street food, dell'intrattenimento per famiglie e bambini e delle eccellenze del territorio, che hanno trasformato il cuore del paese in un luogo di incontro, socialità e condivisione, animato da cittadini, turisti e visitatori provenienti da tutta la provincia e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Foiano brinda all’estate: torna la Festa della BirraA Foiano della Chiana si terrà la Festa della Birra nei giorni 17 e 18 luglio nel centro storico.
Foiano della Chiana saluta i May Days 2026Foiano della Chiana ha concluso i May Days 2026, un evento di tre giorni dedicato al volontariato, alla formazione e alla comunità.
Temi più discussi: Foiano della Chiana, oltre 5.000 presenze per la Festa della Birra 2026; Altro incidente a Foiano. Auto si schianta contro un muro, poi si ribalta. Un ferito; Foiano della Chiana: torna la Festa della Birra. Due giorni per vivere il centro storico tra musica, sapori e divertimento venerdì 17 e sabato 18 luglio; A Foiano della Chiana il primo progetto toscano di cittadinanza solidale per studenti sanzionati.
Stamani sit-in dei sindaci della Valdichiana di fronte all’ospedale Santa Margherita de La Fratta. Oltre al Sindaco di Cortona Luciano Meoni, erano presenti i primi cirradini di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, di Foiano della Chiana Jacopo Franci, di Marcia facebook
Foiano della Chiana, oltre 5.000 presenze per la Festa della Birra 2026Arezzo, 20 luglio 2026 – Foiano della Chiana, oltre 5.000 presenze per la Festa della Birra 2026: un successo che conferma la forza degli eventi nel centro storico. Si è conclusa con un grande success ... lanazione.it
Foiano brinda all’estate: torna la Festa della BirraDue giorni per vivere il centro storico tra musica, sapori e divertimento venerdì 17 e sabato 18 luglio ... msn.com