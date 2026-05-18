foiano della chiana saluta i may days 2026

Foiano della Chiana ha concluso i May Days 2026, un evento di tre giorni dedicato al volontariato, alla formazione e alla comunità. Durante l’iniziativa, sono stati registrati circa mille partecipanti che hanno preso parte alle diverse attività proposte. La manifestazione si è svolta dal 16 al 18 maggio, coinvolgendo persone di diverse età e provenienze, e ha visto la presenza di associazioni locali e realtà del territorio. La tre giorni si è conclusa con un momento di ringraziamento e un bilancio delle attività svolte.

Arezzo, 18 maggio 2026 – : in mille alla tre giorni di volontariato, formazione e comunità. Si è conclusa con grande partecipazione e soddisfazione l’edizione 2026 dei May Days, la manifestazione regionale di ANPAS Toscana che da venerdì 15 a domenica 17 maggio ha portato a Foiano della Chiana oltre mille volontari delle Pubbliche Assistenze provenienti da tutta la Toscana. Per tre giorni il paese si è trasformato in un grande laboratorio di solidarietà, formazione e cittadinanza attiva. Il campo base allestito presso il Campo Sportivo di Renzino, lo Stadio dei Pini, il Palazzetto dello Sport e il centro storico hanno ospitato esercitazioni di protezione civile, prove di soccorso sanitario, momenti formativi, tornei sportivi, attività divulgative e occasioni di incontro tra volontari e cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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