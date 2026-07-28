L’Oman ha avanzato una proposta all’Iran per gestire congiuntamente lo stretto di Hormuz, offrendo tariffe volontarie per il transito. Nel frattempo, il governo italiano ha annunciato uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, mentre i prezzi dei carburanti rimangono sopra i 2 euro. Alla Casa Bianca, il presidente ha incontrato il premier israeliano e il presidente ucraino.

Carburanti alle stelle, il governo vara uno sconto di 17 centesimi solo per il gasolio fino al 6 agosto. Il prezzo resta sopra i 2 euro al litro Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Sono circa 9.500 complessivamente le vittime di tratta identificate nel 2024 nei Paesi dell’Unione Europea, per lo più in Francia e in Italia, seguiti da Paesi Bassi e Germania. Di questi, i minorenni rappresentano il 16% del totale, con 1.555 vittime sotto i 18 anni, in aumento rispetto al 2023 quando le vittime minorenni di tratta costituivano il 12,8% del totale, pari a 1.358 bambine, bambini e adolescenti. Nella grande maggioranza dei casi (77%) si tratta di bambine e ragazze, in totale 1. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Iran.

© Ilfattoquotidiano.it - “L’Oman propone all’Iran la gestione congiunta di Hormuz con tariffe volontarie”. Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Donald Trump incontra Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca: sul tavolo le crisi in Iran e UcrainaIl presidente degli Stati Uniti ha incontrato alla Casa Bianca il presidente ucraino e il primo ministro israeliano in due incontri distinti.

Iran, oggi Netanyahu alla Casa Bianca da Trump. Araghchi sente omologhi di Oman e Arabia Saudita – La direttaIl presidente statunitense ha affermato che ci sono negoziazioni molto amichevoli con l’Iran, anche se il viceministro degli Esteri iraniano ha...

Argomenti più discussi: Trump: Sospesi i raid all’Iran per dare chance ai negoziati; Donald Trump rilancia dialogo con l'Iran, ma non esclude raid; Gli Stati Uniti hanno smesso di attaccare l’Iran; Trump rilancia i negoziati con l’Iran, ma tiene aperta l’opzione militare. Oggi incontro con Zelensky e Netanyahu alla Casa Bianca.

Buone possibilità di un accordo con l'Iran, fa sapere #Trump che però avverte: Pronto ad azioni forti se la diplomazia dovesse fallire. Teheran: Su Hormuz dialogheremo solo con l'Oman. Oggi alla Casa Bianca l'incontro con Netanyahu, poi con Zelensky x.com

L'UE ritarda il rilascio delle immagini Copernicus sul Golfo di Oman reddit