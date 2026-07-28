la preparazione alla stagione recanatese i test prima del campionato

Domani alle 20, la Recanatese affronta in amichevole l’Aurora Treia al Tubaldi. La squadra ha programmato diversi test casalinghi prima dell’inizio del campionato di serie D. La partita vedrà in campo anche ex calciatori come Sbaffo e Melchiorri.

Predisposta una ricca serie di test casalinghi perché la rinnovata Recanatese possa prepararsi al meglio al campionato di serie D. Il primo allenamento congiunto è alle 20 di domani quando al Tubaldi i giallorossi si confronteranno con l’Aurora Treia degli ex Sbaffo e Melchiorri. Il 2 agosto alle 18 sarà la volta della Sangiustese; il 5 alle 18.30 verrà a Recanati il Fano, neopromosso in Eccellenza. Domenica 9 agosto si accenderanno le luci del Tubaldi per il test con il Trodica; alle 17 del 13 arriverà il Montefano allenato dall’ex giallorosso Lorenzo Bilò e il giorno alle 17 si chiuderà questa fase della preparazione con l’Fc Osimo.... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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